Телемедицина становится популярнее в Тюменской области

В тюменской Областной больнице № 3 с начала этого года проведено почти 15 тысяч телемедицинских консультаций. Телемедицина устраняет географические барьеры и предлагает множество преимуществ, отмечают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В Тобольском районе пациенты проходят онлайн-консультации у терапевтов, педиатров, кардиологов, урологов, эндокринологов, гастроэнтерологов, гинекологов и других специалистов. Такие консультации позволяют жителям района избегать долгих поездок в город и ожиданий в очередях, делая медицинскую помощь доступной для большего числа людей.

К тому же телемедицина упрощает процесс наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями. Онлайн-консультации позволяют врачам регулярно общаться с пациентами, корректировать лечение и отслеживать прогресс.

«Преимущества телемедицины неоспоримы. Это эффективный инструмент оказания медицинской помощи различным категориям граждан. Телемедицинские консультации можно легко организовать в удобное для пациента время. Также она облегчает консультации между врачами Областной больницы № 3 и специалистами медицинских учреждений Тюменской области», – отмечает заведующая взрослой поликлиникой ОБ №3 Оксана Моторина.