16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  89,7044   EUR  99,1927  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Александр Моор: Воплощать в жизнь пожелания людей помогают нацпроекты

Александр Моор провел личный прием граждан

​Александр Моор: Воплощать в жизнь пожелания людей помогают нацпроекты
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе приема граждан по личным вопросам поддержал ряд предложений и инициатив жителей муниципалитетов.

С предложением об установке наружного электроосвещения на улице 50 лет Октября в Ялуторовске обратилась от имени жителей города педагог Татьяна Ульянова. Средства на устранение проблемы предусмотрели в муниципальном бюджете. Установку светильников планируется завершить к концу года. «К середине декабря в этом районе по вечерам будет светло», – заверил губернатор.

Елена Мочалова из поселка Московский Тюменского района обратилась с вопросом о ремонте автодороги на улице Южной от улицы Бурлаки до улицы Плодовой. Ремонтные работы на данном участке будут выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» до 15 октября этого года.

С предложением расширить площадь поликлиники областной больницы № 19 в Тюмени пришла к главе региона Ольга Олейник, жительница села Перевалово. Места для пациентов и врачей сейчас не хватает. «Проблему решим в рамках программы модернизации первичного медицинского звена нацпроекта «Здравоохранение». В 2025 году установим модульное двухэтажное здание, рассчитанное на 200 посещений в смену», – сообщил Александр Моор.

Вопрос о газификации поселка Лесозаводский Нижнетавдинского района задала руководитель предприятия «Цветочная ферма Далия» Анастасия Ефимова. Это необходимо для повышения качества жизни людей в поселке и дальнейшего развития бизнеса. В соответствии с региональной программой газ должен быть проведен в поселок Лесозаводский в 2025 году.

Также губернатор поддержал инициативы земляков по благоустройству. В селе Киндер Нижнетавдинского района в 2025 году будет реализован проект по строительству современной спортивной площадки. А в Тюмени в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» появится сквер, посвященный писателю Петру Ершову.

«Очень важно, что на прием по личным вопросам многие жители региона приходят с предложениями, которые имеют серьезное значение для большого количества земляков. Поэтому все инициативы были поддержаны. Воплощать в жизнь пожелания людей нам очень помогают национальные проекты», – отметил Александр Моор.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:33, просмотров: 67, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В СурГУ эвакуировали более 100 человек из-за пожара 469
  2. В Сургуте стартовал отопительный сезон 347
  3. ​«СПОПАТ» забирает под обслуживание маршрут «ЗапСибАвто» 340
  4. ​В ХМАО девятилетняя перебегала двор и угодила под колеса машины 327
  5. ​Общепиту Сургута нужно пройти регистрацию и не только 326
  6. ​Над Филиппинами сгорел метеороид: как это было 321
  7. ​Вокзал на двоих 292
  8. В Сургуте отремонтируют «фиолетовый» мост в парке «За Саймой» 289
  9. ​Стали известны причины пожара в главном корпусе СурГУ 270
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 7-8 сентября? // АФИША 266
  1. «Верни стену», «Мой подзащитный — многодетный отец», опасения за директора Toyota — подборка интернет-шуток об аресте Павле Дурова 1750
  2. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Александр Сальников ONLINE 1499
  3. ​Руслан Кухарук и Максим Слепов поздравили сотрудников «Сургутнефтегаз» и «Газпром трансгаз Сургут» 1423
  4. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Евгений Дьячков ONLINE 1372
  5. ​«Нынешнее положение автомобилистов построено на ущемлении остальных участников движения. Это нужно исправлять» 1308
  6. Роскомнадзор: YouTube в России останется медленным 1232
  7. ​Свой родной аэропорт 1149
  8. Алексей Гулякин: «Я остаюсь в Сургуте, чтобы вернуть людям деньги» 1125
  9. Что происходит с замедлением YouTube в России // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1119
  10. ​Югорчан призывают делиться своими мыслями о том, как улучшить туристическую привлекательность региона 1098
  1. ​В Москве мужчина выбросил из окна жену и маленького ребенка 17713
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 5875
  3. ​Ореховый Спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5515
  4. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 4491
  5. ​Чай с привкусом пестицидов: у крупнейших производителей обнаружили нарушения в продукции 3778
  6. ​Яблочный спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3709
  7. ​Церковь и архитектура 3376
  8. ​В Сургутском кардиоцентре десятки пациентов получили пищевое отравление. Их жизням ничего не угрожает 3365
  9. ​Штрафуйте 3036
  10. ​В Сургуте открылся третий филиал диагностического центра LABROOM 2700

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика