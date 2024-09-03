В Тюменский медунивеститет поступает новое оборудование для обучения

Тюменский медицинский университет пополняется современными тренажерами и оборудованием для обучения студентов и врачей. В мультипрофильном симуляционном центре ожидают поступления новых медицинских фантомов повышенной реалистичности и симуляторов, с помощью которых студенты смогут отрабатывать навыки медицинского помощи маленьким и взрослым пациентам. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В новом учебном году в симуляционный центр прибудут новые тренажеры, в том числе для цистоскопии и проведения ретроградного дренирования. Их будут использовать для аккредитации врачей-урологов.

Для студентов и ординаторов-стоматологов откроется пятый симуляционный класс. В классе, рассчитанном на 15 человек, каждое место будет оснащено компьютером для визуализации действий преподавателя.

Дооснащают оборудованием и учебный блок для хирургов. В числе последних поступлений – холодильная камера и новый хирургический светильник, который позволяет демонстрировать изображение из учебно-экспериментальной операционной в аудиториях профильной кафедры.

Процесс трансформации и переоснащения в Тюменском медицинском университете продолжается. В вузе откроют лабораторию биоинформатики и цифровых моделей, что станет стимулом для развития научной деятельности. Это позволит студентам в будущем обучаться на биоинженеров, биотехнологов, биоинформатиков и биофармацевтов в сотрудничестве с Межуниверситетским кампусом, который создается в рамках нацпроекта «Наука и университеты».