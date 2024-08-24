Большинство россиян отдают предпочтение пиву

В России пиво является самым популярным алкогольным напитком. С начала 2024 года его доля в общем объеме продаж составила 51%, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ИТ-компании «АТОЛ».

«Самым популярным алкогольным напитком является пиво. Его доля в общем объеме продаж составляет 51%. На втором месте – вино. На него приходится 23% покупок в категории «алкогольные напитки». На третьем месте – водка с долей в 6%, на четвертом джин и ром – по 5% на каждый из напитков. Оставшиеся 10% приходятся на остальной алкоголь», – рассказал собеседник агентства.

С начала 2024 года наибольший спрос на алкогольные напитки зафиксировали в июне – 18% от общего объема продаж в соответствующей категории. В июле было приобретено 17% товаров из группы.