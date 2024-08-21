Тюменская область сокращает цифровое неравенство

10 лет тому назад в Тюменской области, как и в других регионах страны, стартовал проект Минцифры РФ по устранению цифрового неравенства (УЦН). Он предусматривает строительство волоконно-оптических линий связи и обеспечение высокоскоростным доступом в интернет малых населенных пунктов. Проект реализуется компанией «Ростелеком», в Тюменской области курируется региональным департаментом информатизации.

Первый этап проекта начался в 2014 году. За семь лет в регионе были построены 204 точки доступа Wi-Fi в населенных пунктах, где проживают от 250 до 500 человек. Для этого проложили почти 2 000 километров оптических линий связи.

В 2021 году стартовал второй этап проекта УЦН 2.0, который предусматривает строительство базовых станций стандартов GSM/LTE, обеспечивающих качественную голосовую связь и быстрый мобильный интернет. Тогда был расширен состав населенных пунктов-участников программы – в него включены села и деревни с населением от 100 до 500 человек.

79 базовых станций запущено в рамках проекта УЦН 2.0 в Тюменской области. Так, за 2021 год связь 4G появилась в 5 населенных пунктах общей численностью 1497 человек. В 2022 году связью 4G обеспечили 14 населенных пунктов общей численностью 2929 человек. В 2023 году базовые станции появились еще в 60 селах и деревнях с численностью 14 915 человек.

«В Тюменской области с каждым годом все активнее внедряются цифровые технологии, делая максимально доступными такие сервисы, как телемедицина, электронные государственные услуги, онлайн-образование и другие инновации. Благодаря УЦН 2.0 мы наблюдаем значительное улучшение качества связи и доступности в самых отдаленных малонаселенных пунктах региона», – отмечает директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Программа по строительству базовых станций формируется на основе голосования жителей региона. Голосование за новые населенные пункты, в которых интернет появится в 2025 году, началось 5 августа и продлится до 17 ноября.