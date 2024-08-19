Астрологи предупредили об апатии, которую может принести голубое суперлуние

В понедельник, 19 августа, нас ожидает особое астрологическое событие — Суперлуние, которое также называют «голубой луной». Астрологи утверждают, что каждый лунный цикл несет определенную энергетику, способную влиять на состояние человека. В период Суперлуния возрастает вероятность апатии, напряженности, конфликтов и обострения депрессивных состояний. Также могут возникнуть проблемы со здоровьем, связанные с сердечно-сосудистой системой и органами пищеварения.

«В период полнолуния не рекомендуется проводить операции. Считается, что в это время у пациентов ухудшается свертываемость крови, снижается способность тканей к регенерации, обостряются хронические заболевания. Поэтому не стоит назначать на этот день никаких медицинских манипуляций. Плановые операции необходимо перенести, чтобы избежать возможных осложнений», – заявили «Известиям» астрологи.

Медицинские специалисты отметили, что в период «Голубой Луны» у многих людей проявляется склонность к употреблению алкогольных напитков и одурманивающих средств, а у курильщиков усиливается тяга к никотину.

Ранее siapress.ru писал о другом удивительном астрологическом феномене – северном сиянии в Нижневартовске.