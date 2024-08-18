Пальмы в Тюмени: арт-группа «Фрукты» создает южное настроение

В Тюмени на фасаде здания можно встретить интересный арт-объект под названием «Тюмень южная: тропические сны». Его создала арт-группа «Фрукты Врукты» из Перми. За эту работу художники получили международную премию имени Сергея Курехина в направлении «Искусство в общественном пространстве».

По словам авторов, в основе работы лежит идея создания ощущения солнечного тепла и отдыха. У жителей и гостей Тюмени есть возможность наслаждаться атмосферой южного солнца и моря, не покидая своего города.

«Тюмень — сибирский город, не избалованный тропическим южным солнцем. Находится в средних широтах, как и Пермь. И наверняка у жителей Тюмени, как и у пермяков, возникает потребность в тепле, солнце и море. И при удобном случае они тоже стремятся в южные края. Мы тоже любим теплые края и солнце. Но не меньше мы любим играть с пространствами и обнаруживать в них скрытые, неочевидные возможности», — цитирует художников телеграм-канал «Архитектурные излишества».