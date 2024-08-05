Свыше миллиона новых автомобилей продали в России с начала года

В России за период с января по июль 2024 года продали 1,003 млн новых автомобилей (до 3-х лет). Это на 58% больше, чем за семь месяцев прошлого года (636 839 шт.), сообщает пресс-служба Минпромторга. Из общего числа реализовано свыше 442 тысяч отечественных автомобилей, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В категории легковых автомобилей зафиксирован рост на 69% (848 308 шт.), а продажи легких коммерческих автомобилей увеличились на 41% (71 972 шт.). Сегмент автобусов показал рост на 16%, составив 12 279 единиц. Продажи грузовых автомобилей снизились на 5% по сравнению с прошлым годом (70 544 единицы).

В ведомстве подчеркнули рост рынка новых электромобилей. Всего за указанный период продано 12 353 шт., что на 110% больше, чем за первые семь месяцев 2023 года (870 шт.). Доля отечественных электромобилей составила 18% (в 2023 году – 23%).