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​В Тюменской области совершенствуют качество медпомощи

Тюменская больница №2: 9 проектов по повышению качества и доступности медицинской помощи

​В Тюменской области совершенствуют качество медпомощи
Фото: vk.com/oblzdrav72

Команда специалистов тюменской Областной клинической больницы №2 начала работу над 9 проектами под эгидой проекта «Эффективный регион». Инициативы направлены на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи для жителей Тюменской области. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

В основе проектов – процессы по оказанию помощи пациентам травматолого-ортопедического, урологического, хирургического и терапевтического профилей. Проектная деятельность проводится под кураторством департамента здравоохранения Тюменской области и департамента экономики Тюменской области.

«Мы уверены, что работа над проектами в конечном счете приведет к повышению удовлетворенности пациентов, которым была оказана медицинская помощь. Хотелось бы отметить, что командный подход очень важен в разработке и реализации проектов. Благодаря этому происходит обмен опытом, идеями и знаниями, а также сплочение коллектива во имя общей цели», – отметила директор Областной клинической больницы №2 Татьяна Клещевникова.

Напомним, что во взрослой поликлинике ОКБ №2 успешно функционирует точка здоровья, где все желающие могут проверить основные показатели состояния организма. Специалист поможет оперативно измерить: артериальное давление и пульс,температуру тела, рост и массу, остроту зрения, внутриглазное давление. Все данные будут занесены в электронную карту, где врач сможет с ними ознакомиться. Если же специалист выявит отклонения от нормы, то пациенту будут даны рекомендации.


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Сегодня в 18:48, просмотров: 72, комментариев: 0
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