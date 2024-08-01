Тюменская больница №2: 9 проектов по повышению качества и доступности медицинской помощи

Команда специалистов тюменской Областной клинической больницы №2 начала работу над 9 проектами под эгидой проекта «Эффективный регион». Инициативы направлены на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи для жителей Тюменской области. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

В основе проектов – процессы по оказанию помощи пациентам травматолого-ортопедического, урологического, хирургического и терапевтического профилей. Проектная деятельность проводится под кураторством департамента здравоохранения Тюменской области и департамента экономики Тюменской области.

«Мы уверены, что работа над проектами в конечном счете приведет к повышению удовлетворенности пациентов, которым была оказана медицинская помощь. Хотелось бы отметить, что командный подход очень важен в разработке и реализации проектов. Благодаря этому происходит обмен опытом, идеями и знаниями, а также сплочение коллектива во имя общей цели», – отметила директор Областной клинической больницы №2 Татьяна Клещевникова.

Напомним, что во взрослой поликлинике ОКБ №2 успешно функционирует точка здоровья, где все желающие могут проверить основные показатели состояния организма. Специалист поможет оперативно измерить: артериальное давление и пульс,температуру тела, рост и массу, остроту зрения, внутриглазное давление. Все данные будут занесены в электронную карту, где врач сможет с ними ознакомиться. Если же специалист выявит отклонения от нормы, то пациенту будут даны рекомендации.