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​Госдума России хочет запретить управляющим компаниям шуметь с 22:00 до 8:00

Управляющим компаниям России запретят шуметь ночью

​Госдума России хочет запретить управляющим компаниям шуметь с 22:00 до 8:00
Фото: администрация Сургута

Госдума предлагает запретить управляющим компаниям проводить шумные работы с 22:00 до 8:00 по аналогии с законами субъектов Российской Федерации «О соблюдении покоя граждан и тишины». В частности, организации не смогут косить газоны, пилить деревья, убирать снег и вывозить строительный мусор в запрещенный период, сообщается в проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации».

«Из-за отсутствия указанного запрета граждане часто жалуются на сильный шум от газонокосилок и другие работы с раннего утра, в том числе и в выходные дни. В результате граждане вынуждены испытывать стресс из-за недосыпа, хотя никакой необходимости осуществлять указанные работы с раннего утра нет. Чрезмерный шум или недосып из-за его регулярного воздействия может стать причиной появления физиологических и психологических болезней у граждан», − уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Стоит отметить, что сейчас «Закон о тишине» не распространяется на спиливание деревьев, применение газонокосилок, вывоз мусора, уборку снега и другие работы, которые УК могут вести по ночам.


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19 июля в 08:40, просмотров: 540, комментариев: 0
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