На 2025 год запланировано продление трассы М-12 до Тюмени

Платную федеральную трассу М-12 «Восток», которая сейчас соединяет Москву и Казань, продлят до Екатеринбурга в 2024 году. В 2025 году − до Тюмени, проанонсировал вице-премьер Марат Хуснуллин в «РИА Новости».

«У нас задача в этом году доехать еще от Казани до Екатеринбурга. Очень непростая задача. Погода нам в этом году мешает: и поздняя весна, и дожди летом. Но мы настроены эту задачу решать», − заявил вице-премьер.

Также в этом году запланировано запустить обход Набережных Челнов с возможностью выхода в Екатеринбург.

Подчеркнем, что трасса М-12 «Восток» формирует вектор «Запад − Восток» из Москвы в Казань. Скоростная дорога считается самой современной в России, построенной по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».