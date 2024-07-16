Тюменский проект признан одним из лучших на I Национальной премии «Дороги России»

Премия Центра компетенций «Умный город» помогает находить лучшие ИТ-практики и внедрять их по всей стране. Об этом заявил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов, принимая участие в работе I Всероссийского форума-выставки «ИНДУСТРИЯ 4.0. Дороги, мосты, тоннели» в Москве.

На форуме, который состоялся при поддержке Минстроя, Минцифры и Минтранса России, представители федеральных и региональных органов власти, а также эксперты ведущих предприятий строительного комплекса РФ обсудили перспективы развития отрасли. Станислав Логинов поделился региональным опытом цифровизации транспортной сферы.

Проект областного ИТ-департамента «Диспетчерское управление транспортом служб содержания дорог Тюменской области» по итогам работы форума отмечен дипломом лауреата национальной премии «Дороги России» в номинации «Реализация проектов ИТС». Автономной некоммерческой организацией по реализации проектов в сфере развития городов и цифровой трансформации городского хозяйства «Центр компетенций «Умный город» были определены лучшие профессионалы в области строительства дорожно-транспортной инфраструктуры в 14 номинациях.

«Награда национальной премии «Дороги России» – это признание наших общих усилий и тех эффективных решений, которые позволили прийти нам к высоким результатам в цифровизации дорожной инфраструктуры», – отметил директор департамента информатизации Тюменской области.