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​В Сургуте расчистят русло реки Сайма

В Сургуте приступят к расчистке русла реки Сайма в 2028 году

​В Сургуте расчистят русло реки Сайма
Фото: администрация Сургута

Администрация Сургута сообщила, что расчистка русла реки Сайма включена в предварительный перечень мероприятий в отношении водных объектов России в 2028-2030 годах. Власти собираются поставить на учет выявленные при обследовании водоема гидротехнические сооружения, ликвидировать несанкционированные выпуски сточных вод и оборудовать системами очистки 11 действующих выпусков.

«Администрация города реализует взятые на себя обязательства. На сегодняшний день выведен из эксплуатации выпуск по улице Университетской, участок напротив здания ООО «Газпром трансгаз Сургут». В дальнейшем планируем выполнить работы по консервации оставшихся участков. Помимо этого, мы проектируем очистные сооружения для исключения загрязнения Саймы и улучшения экологии в городе», − подчеркнул заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации Сургута Вячеслав Адушкин.

Департамент недропользования и природных ресурсов Югры проведет мероприятия по проектированию и расчистке приоритетного для Сургута правого рукава реки протяженностью 1,3 км.

Перечень мероприятий в отношении водных объектов России представлен Федеральным агентством водных ресурсов при формировании паспорта федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».

Ранее о планах по очистке реки уже заявлял депутат Думы Югры Ринат Айсин.


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Сегодня в 14:21, просмотров: 142, комментариев: 0
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