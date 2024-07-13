Пик магнитной бури придется на вечер субботы

В эти выходные у метеозависимых ухудшится самочувствие: грядут мощные магнитные бури. Пик геоатак ожидается в субботу, 13 июля, с 18:00 до 23:00. В это время прогнозируют бурю силой пять баллов, рассказали «Life.ru» со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

В воскресенье, 14 июля, мощные бури продолжатся вплоть до семи утра по московскому времени.

В таких случаях медики рекомендуют снижать физическую активность, избегать стресса, отказаться от вредных привычек, а вместо них отправиться гулять на свежий воздух.