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​Передовую инженерную школу создадут в межуниверситетском кампусе в Тюмени

Школу «БиоТехФарма» создадут в Тюмени

​Передовую инженерную школу создадут в межуниверситетском кампусе в Тюмени
Фото: vk.com/aleksandr__moor

В тюменском межуниверситетском кампусе создадут передовую инженерную школу «БиоТехФарма». Губернатор Александр Моор сообщает, что об этом договорились с ведущей отечественной фармацевтической компанией «Биокад».

В сотрудничестве с Тюменским медицинским университетом школа «БиоТехФарма» будет заниматься подготовкой востребованных кадров для медико-фармацевтического кластера региона. В ней будут обучать биоинженеров, биотехнологов, биоинформатиков, биофармацевтов.

Также планируются ещё два направления совместной деятельности – научные исследования, разработка и внедрение новых технологий, рассказал глава региона. Для работы в научно-исследовательских лабораториях кампуса привлекут ведущих учёных. Здесь будут создаваться лекарственные препараты и диагностические тест-системы с применением технологий искусственного интеллекта. Кроме того, предполагается открытие GMP-центра в сотрудничестве с ТюмГМУ.

«Сейчас ключевой этап в создании межвузовского кампуса, который мы строим по нацпроекту «Наука и университеты». Вместе с индустриальными партнёрами, научными организациями, студенческим и преподавательским сообществом продолжаем работу над наполнением внутреннего содержания и пространства образовательной площадки», – сообщил губернатор.


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Сегодня в 00:18, просмотров: 117, комментариев: 0
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