Каждый второй россиянин тратит четверть рабочего времени на бесполезные задачи

6 из 10 россиян время от времени вынуждены выполнять обязанности, которые они считают бесполезными. В среднем на ненужную работу тратится до 28% рабочего времени. У молодежи эта цифра может достигать трети рабочего дня, тогда как у людей старше 45 лет - четверти, следует из результатов опроса сервиса Superjob.

41% россиян считают свою работу полезной и осмысленной, причем женщины чаще выражают такую уверенность, чем мужчины (44% против 37%). Среди молодых людей до 34 лет лишь 27% считают, что их работа всегда имеет смысл. Среди старшего поколения этот показатель выше.

Исследование также показало, что наибольшее число людей, которые считают свою работу полезной и осмысленной, среди главных бухгалтеров (56%), операторов колл-центров (53%) и продавцов (51%). Врачи также высоко оценили значимость своей профессии: 55% назвали свой труд исключительно полезным. Тем не менее многие из них также указали на время, потраченное на бессмысленные обязанности, которые составляют до трети рабочего времени.