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​В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с двумя детьми

В Госдуме рассмотрят законопроект о сокращенной рабочей неделе для женщин с двумя детьми

​В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с двумя детьми
Фото: ru.freepik.com

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о сокращенной рабочей неделе для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми. По мнению авторов инициативы, сокращение рабочей недели до 39 часов предоставит женщинам больше свободного времени, «которым они вправе распорядиться по своему усмотрению», пишет ТАСС.

Депутаты предлагают внести изменения в Трудовой кодекс. «С учетом того, что кардинальным образом продолжительность рабочего времени не изменится, предлагаемые меры не повлекут за собой колоссальных последствий для рынка труда и не скажутся отрицательным образом на заинтересованности работодателей в найме женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет», — говорится в пояснительной записке к инициативе.

«Мы очень сильно не учитываем ту особую эмоциональную и физическую нагрузку, которую берет на себя мать. В детский сад, в школу на родительское собрание, в поликлинику — все это на хрупких женских плечах. Нужно создать нашим российским женщинам возможность заниматься детьми, ведь это вклад в здоровье детей, будущее семьи и страны», — прокомментировал инициативу лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов предложил сократить рабочий день в пятницу на два часа для женщин с сохранением средней зарплаты. Против этой инициативы выступил каждый третий мужчина из Югры.


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Сегодня в 12:42, просмотров: 27, комментариев: 0
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