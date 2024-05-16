Торжественная церемония награждения многодетных родителей прошла в правительстве Тюменской области в Международный день семьи. Счастливые семьи – основа общества, опора для устойчивого, стабильного и успешного развития региона и всей страны, заявил губернатор Александр Моор, открывая церемонию.

«Как отметил в своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин, многодетная семья должна стать нормой в России. Тюменская область поддерживает это утверждение. В нашем регионе ежегодно растет число многодетных семей. За последние пять лет их стало больше на 40 процентов. На сегодня многодетных семей почти 40 тысяч», – сказал глава региона.

Идет активная работа над реализацией указа президента о социальной поддержке многодетных семей. Часть мер, предусмотренных этим документом, уже действует в регионе, подчеркнул Александр Моор. Особое внимание уделяется поддержке многодетных родителей, которые хотят начать свой бизнес.

«Совместно с фондом финансирования предпринимательства области запустили новую программу «Семья». Теперь наши представители малого и среднего бизнеса, имеющие статус многодетной семьи, могут получить заем на льготных условиях», – отметил губрнатор.

В Тюменской области за период с 2019 по 2024 год построено и реконструировано более 30 детских садов и свыше 30 школ. Еще 12 детских садов планируется построить в ближайшие пять лет.

Александр Моор вручил государственные награды РФ, а также награды Тюменской области лучшим родителям региона. Указом президента России пять тюменских семейных пар удостоены медалей ордена «Родительская слава», медалями «Материнская слава» и «Отцовская доблесть» награждены 30 родителей Тюменской области.