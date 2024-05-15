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​Александр Моор лично оценил ситуацию с паводком на Иртыше

В Вагайском районе усиливают группировку сил и средств для борьбы с паводком

​Александр Моор лично оценил ситуацию с паводком на Иртыше
Фото: vk.com/tmninvest

Село Большой Карагай первым в Тюменской области встречает большую воду на Иртыше. Уровень воды здесь уже превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, посетив населенной пункт.

По данным на утро 15 мая, уровень Иртыша составил 1 235 сантиметров – за последние четверо суток вода прибыла на 79 сантиметров.

В Вагайском районе усиливают группировку сил и средств. Утром туда прибыли 52 сотрудника МЧС. По поручению главы региона на место выехал заместитель губернатора Владимир Чейметов, который будет координировать действие всех служб.

Как сообщил Александр Моор, 66 домов в селе Большой Карагай находятся под угрозой подтопления. Почти все жители Большого Карагая вышли на защиту своего села. Ежедневно на насыпях работают по сто добровольцев. Чтобы защитить село от воды, здесь построено четыре насыпи, их подняли на 1,5 метра.

«Возможно, вода придет еще в 15 населенных пунктов Вагайского района. Сейчас все внимание уделяем эвакуации населения из опасной зоны. Очень важно помочь людям вывезти ценные вещи и домашних животных. Необходимо увеличить запас мешков с грунтом и круглосуточно патрулировать насыпи», – подчеркнул губернатор.

Глава региона поручил обеспечить бесперебойную работу лодочных переправ к населенным пунктам Вагайского района, которые могут быть отрезаны водой. Особое внимание должно быть уделено пожарной безопасности и охране общественного порядка.


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Сегодня в 18:31, просмотров: 89, комментариев: 0
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