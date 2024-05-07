Россиян при устройстве на работу проверяют на полиграфе и картах таро

Российские компании стали использовать нестандартные методы оценки соискателей: тестирование на полиграфе и карты таро. Также они привлекают к собеседованиям астрологов и нумерологов. Чаще всего так проверяют потенциальных линейных специалистов с материальной ответственностью и руководителей, пишет «Коммерсантъ».

Более трети (36%) работодателей в РФ считают полезным проверять потенциальных работников на полиграфе при найме, показал опрос сервиса SuperJob менеджеров по персоналу. Сами соискатели также готовы к тесту на полиграфе - такой ответ дали 67% опрошенных. Но вот более экзотические методы вызывают у них недоумение.

Работодатели обращаются к альтернативным методам «проверки» на фоне серьезных сложностей с наймом сотрудников, отмечают эксперты.

«У некоторых страх перед неопределенностью оказывается настолько силен, что они страхуют любое решение по выбору кандидата с помощью системы оценок, невообразимого количества интервью, психологического профилирования, полиграфа. Некоторые даже водят кандидатов к нумерологам и составляют им гороскопы», - рассказала изданию управляющий партнер RusPartners Дина Акимова.

«В последнее время мы наблюдаем увеличение интереса среди собственников и высшего руководства к астрологии. Это может быть связано с желанием людей в турбулентные времена найти ориентир и точку опоры, возможно, для некоторых это становится способом обрести уверенность в сложных ситуациях»,— добавила управляющий партнер RosExpert Оксана Морсина.

Распространение экзотики на собеседованиях совпадает с ростом интереса к эзотерике, который издательства и маркетплейсы фиксируют последние два года, отмечает «Коммерсантъ».