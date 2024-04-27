Многодетная тюменка Татьяна Немцева выиграла грант на развитие бизнеса

В Тюменской области впервые реализовали проект «Мама – предприниматель» для многодетных женщин. 27 женщин с тремя и более детьми изучали основы бизнеса, финансовое планирование и налоговое законодательство.

В первый день программы прошла самопрезентация участниц, где они познакомились друг с другом и представили идеи своего бизнеса. В последующие дни мамы-предпринимательницы изучали организационно-правовые формы бизнеса, конкурентный анализ, брендинг. Они также приняли участие в выездном нетворкинге с участием экспертов, действующих предпринимателей и психолога. Занятие прошло на базе природно-реабилитационного комплекса «Гнездо». Программа включала экскурсию, знакомство с архитектурным наследием и новыми эко-инициативами.

После пяти дней образовательного трека все участницы представили сформированную бизнес-модель. По результатам обучения жюри выбрало самый перспективный проект.

В заключительный день в Тюмени были подведены итоги конкурса «Мама – предприниматель». Грант 100 тысяч рублей выиграла тюменка Татьяна Немцева. Средства гранта многодетная мама направит на дальнейшее развитие своего бизнеса – пошив индивидуальных купальников для занятий художественной гимнастикой.

Организаторами проекта выступили Министерство экономического развития Российской Федерации, АО «Корпорация МСП», Правительство Тюменской области, центр «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области. Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».