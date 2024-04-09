Новая программа для многодетных женщин «Мама-предприниматель» стартовала в Тюмени. Этот пилотный проект организуют в регионе впервые. Принять участие в нем смогут многодетные женщины в статусе физического лица, который хотят открыть свой бизнес.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Организатором выступает Центр «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области при поддержке Минэкономразвития РФ.

Программа будет проходить в рамках федеральной образовательной траектории для женщин в формате пятидневного тренинга. Он предназначен для мам, которые воспитывают детей или находятся в декретном отпуске.

По словам организаторов, участниц ждут лекции, практические занятия и общение с опытными наставниками, во время которых они получат возможность получить реальные инструменты для запуска и развития бизнеса.

На протяжении тренингов участницы подготовят бизнес-план своего проекта. Финальный день будет посвящен защите идей, которые многодетные мамы представят экспертному жюри. Автор лучшей идеи получит грант на развитие своего дела в размере 100 тысяч рублей.

Приём заявок открыт и продлится до 15 апреля 2024 года, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.