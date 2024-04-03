Крупнейший спортивный фестиваль «Тюмень Сильная» пройдет 18 мая в областной столице, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Мероприятие, которое в этом году состоится в третий раз, с каждым разом становится все масштабнее. Участники и гости соберутся на шести городских площадках: Выставочном зале в Тюменской Ярмарке, Эко-парке «Затюменский», Легкоатлетическом манеже, гимназии №1, спортивных комплексах «Муромец» и «Строймаш». Торжественная церемония открытия начнется в 13:00 одновременно на нескольких площадках.

В фестивале ежегодно принимают участие приглашенные гости – лидеры своих спортивных направлений. В этом году «Тюмень сильная» соберет спортсменов 20 видов спорта: пауэрлифтинг, бодибилдинг, стрит воркаут, армрестлинг, силовой экстрим, MMA, тяжелую атлетику, кроссфит, бокс, гиревой спорт, перетягивание каната, шахматы, самбо, абсолютно реальный бой, борьбу на опоясках, лёгкую атлетику, волейбол, футбол, баскетбол, мас-рестлинг.

Также участники фестиваля совместно с проектом «5 верст» планируют установить неофициальный рекорд мира по самому массовому парковому забегу. Он состоится в эко-парке «Затюменский». В забегах примут участие порядка 2600 спортсменов, сообщают организаторы. Ожидается и спортивная программа для юных участников – ребята от 5 лет смогут поучаствовать в детских забегах «Тюмень быстрая».