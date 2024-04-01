Состояние богатейших россиян выросло на $18,3 млрд с начала года

Состояние российских миллиардеров увеличилось на $18,293 млрд с начала 2024 года, следует из данных Bloomberg Billionaires Index. Всего в рейтинг попали 25 главных богачей страны.

Больше всех с начала года заработал сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, его состояние выросло на $5,29 млрд - до $24,1 млрд. За ним следует основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Он заработал $3,75 млрд, а состояние оценивается в $24,6 млрд. Замыкает тройку лидеров председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Его состояние с начала года увеличилось на $2,91 млрд - до $26,9 млрд.

В пятерку также вошли совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (+ $1,79, состояние $26,2 млрд) и владелец «Интерроса» Владимир Потанин (+ $768 млн, состояние $31,8 млрд).

Есть и те, кто понесли убытки. Больше остальных потерял акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов – $2,8 млрд (состояние оценивается в $18,3 млрд). На $1,45 млрд стал беднее акционер производителя природного газа «Новатек» Геннадий Тимченко (состояние оценивается в $12,7 млрд).

Все упомянутые бизнесмены находятся под санкциями, отмечает издание.