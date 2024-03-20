Тюменская область примет лучших рыболовов страны

В Тюменской области состоится чемпионат России по рыболовному спорту. Он пройдет на озере Янтыково в деревне Янтык с 21 по 25 марта, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Торжественное открытие чемпионата запланировано на 22 марта в 16:00, а с 10 часов утра 23 и 24 марта спортсмены будут соревноваться в ловле рыбы на мормышку со льда.

Организаторы сообщают, что на состязания приедут 42 команды рыболовов из 27 регионов России. Участниками чемпионата станут 210 мужчин и 28 женщин. Тюменскую область представят три команды по пять рыбаков.

Как отметил председатель правления РОО «Федерации рыболовного спорта Тюменской области» Игорь Савиных, погодные условия для проведения чемпионата благоприятные – за городом снега более, чем достаточно, на озере Янтыково еще целый метр льда.

Он также рассказал, что участвовать в чемпионате могут мужчины и женщины старше 18 лет, но допускаются также спортсмены 17 лет, имеющие взрослый разряд: «Например, пару лет назад семнадцатилетний Никита Назаров стал самым молодым мастером спорта России. Все наши рыбаки уже имеют хороший опыт всероссийских стартов, так что остается только пожелать им удачи!»