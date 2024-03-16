В Армизонском лесничестве запустили новое оборудование

В Тюменской области запустили автоматическую линию высева семян в кассеты. В Армизонском лесничестве в прошлом году произвели установку, наладку и первые испытания оборудования, а в этом лесопосадочном сезоне линия заработает на полную мощность. Об этом сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Все технологические процессы автоматическая линия выполняет без участия человека. Она готовит земляную смесь, подает и набивает кассеты, делает лунки и сеет в них семена, присыпает сорбентом, поливает и штабелирует. Установка выпускает до 600 готовых кассет в час.

Затем их отвезут в теплицу. В этих кассетах из семян вырастут сеянцы с закрытой корневой системой (ЗКС), которые через год достигнут нужных размеров. Подросшие сеянцы пересадят в открытый грунт вместе с земляным комочком. Это предотвратит повреждение корней, благодаря чему ростки хорошо приживутся на новом месте.

Использование такого посадочного материала значительно повышает эффективность лесовосстановительных мероприятий, ведь жизнеспособность сеянцев с ЗКС близка к ста процентам. По мнению специалистов, не менее 20% искусственных насаждений при восполнении лесов должны создаваться именно сеянцами с ЗКС.