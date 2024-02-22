Уже четыре года в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Тюменской области реализуется программа «Стимул». Эта форма поддержки строительной отрасли предусматривает софинансирование строительства новых дорог в районах активной жилой застройки из федерального бюджета.

Для выделения федерального софинансирования регионы берут на себя обязательства по вводу определённого количества квадратных метров жилья. Проекты строительства новых улиц учитывают обустройство тротуаров и остановочных комплексов, прокладку ливневой канализации и установку освещения.

При содействии строительных организаций в рамках принятых обязательств в регионе за время действия программы введено в эксплуатацию 491,6 тыс. кв. метров жилья.

«С 2020 года благодаря реализации мероприятий программы «Стимул» в микрорайоне Ново-Патрушево построено четыре новых улицы. В районе оз. Алебашево выполнено строительство ул. Т. Кармацкого и ещё четырех внутриквартальных проездов. Развитие дорожной инфраструктуры делает новые районы комфортными для проживания и стимулирует жилищное строительство», – рассказалзаместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв.