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​Тюменская область укрепляет культурные связи с Республикой Беларусь

Тобольск презентовали в Республике Беларусь

​Тюменская область укрепляет культурные связи с Республикой Беларусь
vk.com/depculture

Делегация Тюменской области с рабочим визитом находится в Республике Беларусь. В эти дни здесь проходит серия встреч и переговоров по разным направлениям развития сотрудничества между республикой и регионом. В делегацию входят представители органов власти, бизнеса, промышленности, науки, образования и культуры региона, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

В составе делегации работает директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. Основными целями ее визита являются обмен опытом и налаживание новых путей культурного взаимодействия.

«У Тюменской области с Беларусью давнее партнёрство, в диалоге мы и по линии культуры. На встрече с председателем Брестского горисполкома Сергеем Лободинским рассказала о Тобольске как о культурной столице Сибири. Поделилась проектами, которые имеют особую культурную и туристическую привлекательность для региона», – сообщила Елена Майер после посещения города Бреста.

На 19 февраля запланировано посещение нескольких учреждений культуры в Минске, среди которых Государственный музей истории Великой Отечественной войны, Национальный художественный музей Республики Беларусь, Белорусский государственный университет культуры и искусств.


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Сегодня в 18:39, просмотров: 30, комментариев: 0
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