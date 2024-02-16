В России в январе на 10% сократились продажи автомобилей с пробегом

В России в январе 2024 года было продано 324 700 автомобилей с пробегом. Это на 10,1% меньше, чем в том же месяце 2023 года, пишет «Автостат».

Агентство отмечает, что продажи машин с пробегом сокращаются третий месяц подряд. В декабре вторичный автомобильный рынок сократился на 10,5% (относительно декабря 2022 года), в ноябре – на 0,5%. Объемы продаж снижаются и от месяца к месяцу, начиная с августа 2023 года, добавляет «Автостат».

Эксперты связывают сокращение рынка подержанных машин со снижением объемов их импорта в страну, а также с ростом цен и увеличением сроков владениями такими авто.

В 2023 году в России было продано 5,69 млн легковых автомобилей с пробегом. Лидером продаж стала Lada. В пятерку самых продаваемых машин также вошли Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.