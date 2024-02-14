Президент РФ Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах (ВС) РФ и за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Госдума приняла закон в конце января, Совфед одобрил 7 февраля. От голосования в нижней палате парламента воздержалась фракция «Новые люди», отмечает РБК. «Размытые понятия в законопроекте и их трактовки могут вызвать злоупотребления, отъем собственности, сведение счетов. В Уголовном кодексе уже есть все необходимые меры ответственности», — объяснили решение в пресс-службе партии.

Один из авторов инициативы, спикер Госдумы Вячеслав Володин, написал у себя в телеграм-канале: «Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны». Кроме него, авторами проекта стали еще 394 депутата, пишет Forbes.