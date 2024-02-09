16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,8901   EUR  97,9364  

Новости

Больше новостей
Связываете ли вы свою жизнь с Сургутом?
Комментировать
0
Вы начали планировать свой летний отпуск?
Комментировать
0
Вы пользуетесь услугами микрофинансовых организаций?
Комментировать
0
Больше опросов

​Тюменских автомобилистов контролируют с неба

За безопасностью на тюменских дорогах следят беспилотники

​Тюменских автомобилистов контролируют с неба
vk.com/gus72to

На региональных трассах Тюменской области безопасность автомобильного движения будут контролировать беспилотники. Летательные аппараты станут фиксировать выезд на полосу встречного движения в местах, где это строго запрещено, рассказали в главном управлении строительства региона.

На региональных автомобильных дорогах Тюмень – Боровский – Богандинский, Ялуторовск – Ярково, Тюмень – Нижняя Тавда установлены информационные щиты, сообщающие водителям о том, что данный участок дороги контролируется беспилотным летательным аппаратом.

Уже в прошлом году наряды ДПС УГИБДД по Тюменской области начали использовать дроны на участках федеральных трасс, теперь этот опыт распространится на региональную дорожную сеть.

Также за безопасностью на дорогах Тюменской области следят мобильные комплексы фотовидеофиксации. С октября 2023 г. специализированные машины работали в тестовом режиме, а с 1 января 5 автомобилей вышли на полноценное несение службы. Главная задача комплексов – профилактика правонарушений.

Пока мобильные комплексы курсируют по дорогам Тюменской агломерации, но в перспективе появятся в Тобольске, Увате и Ишиме.

С начала года зелёные автомобили зафиксировали более 800 нарушений. Сейчас в первую очередь фиксируются нарушения скоростного режима. По согласованию с ГИБДД функционал комплексов будет расширен – скоро камеры на мобильных комплексах начнут фиксировать непристёгнутые ремни безопасности, езду с выключенными фарами и разговоры по мобильному телефону.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:56, просмотров: 52, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#350 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1707420558"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1708022495"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=jBUxmjW6rv6f5qF1tHZXg3s6gmPbTE/GvQwN5uIU0Fh9r/0Q5b7BBZv9CgP8lHWgqjz5cc96pWbDCJSbvGbviBK69piIaFGbeXKXGNtYj/39EdaR5iblyK2P+liQwBm4"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=jBUxmjW6rv6f5qF1tHZXg3s6gmPbTE/GvQwN5uIU0Fh9r/0Q5b7BBZv9CgP8lHWgqjz5cc96pWbDCJSbvGbviBK69piIaFGbeXKXGNtYj/39EdaR5iblyK2P+liQwBm4"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c5c992d51baf53407eebd66136bd1a59.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeEGktY"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeEGktY"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-09 00:29:18"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-02-15 23:41:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#350 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1707420558"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1708022495"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=jBUxmjW6rv6f5qF1tHZXg3s6gmPbTE/GvQwN5uIU0Fh9r/0Q5b7BBZv9CgP8lHWgqjz5cc96pWbDCJSbvGbviBK69piIaFGbeXKXGNtYj/39EdaR5iblyK2P+liQwBm4"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=jBUxmjW6rv6f5qF1tHZXg3s6gmPbTE/GvQwN5uIU0Fh9r/0Q5b7BBZv9CgP8lHWgqjz5cc96pWbDCJSbvGbviBK69piIaFGbeXKXGNtYj/39EdaR5iblyK2P+liQwBm4"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c5c992d51baf53407eebd66136bd1a59.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeEGktY"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeEGktY"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-09 00:29:18"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-02-15 23:41:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#350 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1707420558"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1708022495"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=jBUxmjW6rv6f5qF1tHZXg3s6gmPbTE/GvQwN5uIU0Fh9r/0Q5b7BBZv9CgP8lHWgqjz5cc96pWbDCJSbvGbviBK69piIaFGbeXKXGNtYj/39EdaR5iblyK2P+liQwBm4"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=jBUxmjW6rv6f5qF1tHZXg3s6gmPbTE/GvQwN5uIU0Fh9r/0Q5b7BBZv9CgP8lHWgqjz5cc96pWbDCJSbvGbviBK69piIaFGbeXKXGNtYj/39EdaR5iblyK2P+liQwBm4"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c5c992d51baf53407eebd66136bd1a59.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeEGktY"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeEGktY"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-09 00:29:18"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-02-15 23:41:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeEGktY реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeEGktY реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Ученики сургутской гимназии помогли модернизировать школьную столовую 519
  2. ​Три прописки − три уголовных дела: сургутянку поймали на незаконной прописке 502
  3. ​«Я опаздываю, а вы долго выходите»: в Сургуте водитель маршрутки пропускал остановки из-за графика 419
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 февраля? // АФИША 419
  5. ​Полицейские Югры возбудили уголовное дело за продажу песка 403
  6. ​Интервью Путина Карлсону опубликовали на русском языке 403
  7. Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Нижневартовском районе 375
  8. Эмилия Трапезникова: «В мои школьные годы мы никогда не смотрели к соседу в тарелку» 372
  9. ​В Югре осудят водителя «Нивы», по вине которого погиб человек 365
  10. В Сургуте приступили к прокладыванию сетей водоотведения возле НТЦ 354
  1. ​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье 4253
  2. ​Правила возврата некачественного товара // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1817
  3. ​Пластическая хирургия: 30 лет в Сургуте // Андрей Сердюк ONLINE 1798
  4. ​Женитьба на школьнице помогла югорчанину избежать наказания 1618
  5. В Сургутском районе показали старинную газету 1579
  6. В еще одном югорском городе школьников отправили на дистант 1564
  7. Югорчан зовут поучаствовать в кинофестивале «Дух огня» 1527
  8. ​Югорчане повезут в Москву тушенку и продукцию из дикоросов 1486
  9. Молодёжь Сургутского района приглашают освоить нефтяные профессии 1418
  10. ​Решившая заработать на маркетплейсе когалымчанка осталась без денег 1412
  1. Краснокнижные олени попали на фотоловушку в ХМАО // ВИДЕО 6653
  2. В начале недели в ХМАО подморозит до -30 градусов 5776
  3. Полвека назад в Сургуте… 5605
  4. ​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье 4253
  5. В Сургуте на Ленина произошел разлив холодной воды 4226
  6. Власти Сургута назвали ТОП-5 управляющих компаний, которые плохо чистят снег 3969
  7. Избранный. На все 100! 3949
  8. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Алексей Савенков ONLINE 3488
  9. ​Не как у всех: квартиры с угловыми окнами 3471
  10. «Проще было его на руках нести»: стало известно, почему труп волочили по двору в сургутском ЖК 3318

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика