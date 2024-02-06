К 2030 году Тюменская области достигнет полной «цифровой зрелости»

«Цифровую зрелость» ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Тюменской области обсудили на заседании президиума регионального правительства.

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов сообщил, какие показатели «цифровой зрелости» в настоящее время достигнуты в каждой из отраслей: городское хозяйство и строительство – 76 %, общественный транспорт – 83 %, образование – 87 %, здравоохранение – 96 %, и государственное управление – 86 %.

Жителям Тюменской области доступно получение всех массовых социально значимых услуг в электронном виде, доля таких обращений в 2023 году составила 52 %. Из них наиболее востребованы – выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, установление статуса многодетной семьи, оказание государственной социальной помощи.

«Достигнуть 100 процентов целевых значений всех индикаторов, входящих в оценку "цифровой зрелости" каждой из отраслей, мы должны к 2030 году. Уже сейчас мы идем с опережением плана: за 2023 год "цифровая зрелость" ключевых отраслей экономики и государственного управления в регионе составила 85,8 %, при плановом значении 76 %», – отметил директор департамента.