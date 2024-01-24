Новейшие технологии применяются в тюменском медицинском центре

Многопрофильный клинический медицинский центр Тюменской области пополнился современным высокотехнологичным оборудованием. Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» в Медицинском городе используются новейшие технологии.

Для проведения операции на внутренних органах хирурги используют видеоэндоскопическая система 3D-визуализации, которая позволяет проводить вмешательство через небольшой разрез. Теперь непростые операции врачи могут выполнять с максимальной точностью благодаря высокому качеству изображения. Кроме того, пациенты быстрее восстанавливаться после операций с минимальной травматичностью.

В медицинском центре внедрена новая рентгендиагностическая методика МРТ–диффузия всего тела «Онкопоиск». Данная методика применяется при поиске очагов возможного развития злокачественных новообразований у людей с отягощенной наследственностью, для оценки распространенности злокачественного новообразования и для отслеживания результатов проведенной терапии.

Для лечения онкогинекологического рака, рака предстательной железы, молочной железы, головы и шеи в «Медицинском городе» применяют высокоточный линейный ускоритель Halcyon. Прибор позволяет выполнять сложные высокоточные методы лучевой терапии, так как высокие дозы радиации попадают непосредственно в раковые клетки, не затрагивая окружающие здоровые ткани.

Как сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области, в регионе уделяют большое внимание внедрению в медучреждениях новейших технологий и передового медицинского оборудования.