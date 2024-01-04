«Бременские музыканты» за четыре дня собрали миллиард-рублей в российском прокате

Второй фильм-миллиардер появился в российском новогоднем прокате. Семейная музыкальная лента «Бременские музыканты» режиссера Алексея Нужного собрала миллиард рублей за четыре дня, сообщает ТАСС. В новых «Бременских музыкантах» снялись Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Сергей Бурунов, Константин Хабенский и другие.

А первым фильм-миллиардер – «Холоп-2» режиссера Клима Шипенко. Его сборы на 4 января составили почти 1,4 млрд рублей. Причем миллиардную отметку от преодолел в первый же день проката – быстрее, чем «Чебурашка».