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​Турция стала главным поставщиком мандаринов для России

Более половины всех мандаринов в России привезены из Турции

​Турция стала главным поставщиком мандаринов для России
Фото pixabay.com

Турция возглавила рейтинг поставщиков главного новогоднего фрукта в России – мандаринов. За десять месяцев 2023 года оттуда приехало 236 тысяч тонн мандаринов, что составляет 51 процент от импорта этого типа товаров, пишет РИА «Новости». На втором месте находится Египет – 63 тысячи тонн (13,7%), затем идут Марокко (50 тысяч тонн и 11%), ЮАР (48 тысяч тонн и 10,6%) и Пакистан (почти 16 тысяч тонн и 3,4%). Всего в Россию завезли 460 тысяч тонн мандаринов, но это – без учета новогодних поставок.

При этом наиболее дорогим оказывается импорт из ЮАР (что логично ввиду расстояния) – килограмм мандаринов оттуда за год подорожал с 70 до 111 рублей. Но с другими поставщиками такого взлета не произошло. Мандарины из Турции в среднем выросли с 55 до 60 рублей, марроканские – с 62 до 65 рублей, а египетские вообще подешевели с 70 до 67 рублей.


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Сегодня в 15:09, просмотров: 52, комментариев: 0
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          [0]=>
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            [0]=>
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            [1]=>
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        bool(false)
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    }
  }
}
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