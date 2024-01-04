Более половины всех мандаринов в России привезены из Турции

Турция возглавила рейтинг поставщиков главного новогоднего фрукта в России – мандаринов. За десять месяцев 2023 года оттуда приехало 236 тысяч тонн мандаринов, что составляет 51 процент от импорта этого типа товаров, пишет РИА «Новости». На втором месте находится Египет – 63 тысячи тонн (13,7%), затем идут Марокко (50 тысяч тонн и 11%), ЮАР (48 тысяч тонн и 10,6%) и Пакистан (почти 16 тысяч тонн и 3,4%). Всего в Россию завезли 460 тысяч тонн мандаринов, но это – без учета новогодних поставок.

При этом наиболее дорогим оказывается импорт из ЮАР (что логично ввиду расстояния) – килограмм мандаринов оттуда за год подорожал с 70 до 111 рублей. Но с другими поставщиками такого взлета не произошло. Мандарины из Турции в среднем выросли с 55 до 60 рублей, марроканские – с 62 до 65 рублей, а египетские вообще подешевели с 70 до 67 рублей.