Александр Моор выступил на открытии пленарного заседания ТЭФ – 2023

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил на открытии пленарного заседания Тюменского экспортного форума – 2023 «Экспортный горизонт: от Африки до Азии».

Глава региона заявил, что правительство области своевременно определило новые горизонты для развития регионального экспорта в связи с изменением вектора внешнеторгового развития страны.

«Мы укрепили уже существующие и установили новые связи, в том числе со странами Азии и Африки. С целью поиска новых партнеров и увеличения экспортных поставок в этом году при участии правительства области, регионального центра поддержки экспорта и областной Торгово-промышленной палаты было проведено более тридцати совместных мероприятий с нашими иностранными партнерами из стран Азии, Кавказа и Ближнего Востока», – сообщил Александр Моор.

За последние пять лет, которые проходит Тюменский экспортный форум, количество экспортеров выросло в два раза – это реальный вклад в экономику региона, подчеркнул губернатор.

Делегации из пяти стран – Китая, Бангладеш, Ганы, Марокко и Чада – принимают участие в работе Тюменского экспортного форума – 2023.

«Рассчитываю, что наши торговые отношения с государствами стран Африки и Азии, да и в целом экономические отношения, продолжат свое развитие на долгие годы. Мы открыты для укрепления торговых, кооперационных связей, и потенциал такого сотрудничества колоссален», – сказал в заключение Александр Моор.