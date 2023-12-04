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Тюменский ремонтно-механический завод АО «Транснефть – Сибирь» освоил выпуск новой продукции

ТРМЗ приступил к выпуску сварных корпусов электродвигателей для агрегатов

Тюменский ремонтно-механический завод АО «Транснефть – Сибирь» освоил выпуск новой продукции
Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ), входящий в структуру «Транснефть – Сибири» приступил к выпуску сварных корпусов электродвигателей для магистральных и подпорных насосных агрегатов. Производство новых видов продукции освоено специалистами завода по заказу ООО «Уральские динамические машины» (г. Челябинск) в рамках программы импортозамещения ПАО «Транснефть».

Сварной корпус электродвигателей для магистральных и подпорных насосов является основной несущей частью электродвигателя. На ТРМЗ освоен выпуск корпусов двух типов. Первый – для электродвигателя асинхронного вертикального взрывозащищенного исполнения с замкнутым внутренним и разомкнутым наружным циклом вентиляции для привода насосных агрегатов типа НПВ. Второй тип корпуса предназначен для электродвигателя асинхронного с разомкнутым наружным циклом вентиляции, используемого в качестве привода насосных агрегатов типа НМ.

Изготовление новых деталей осуществляется на современном оборудовании с числовым программным управлением, обеспечивающим высокоскоростную обработку с заданной точностью. При изготовлении сварных корпусов заводом освоена новая технология, позволяющая закрепить конвекционные каналы в трубных решетках методом холодной деформации. Технологическая операция выполняется с применением вальцовочной машины и позволяет получить герметичное соединение, выдерживающее давление 2 МПа, без применения сварки.

Качество развальцовки, герметичность корпуса, как и отсутствие дефектов в целом подтверждается гидравлическими и иными испытаниями, проводимыми в заводских условиях на всех этапах производства и после завершения сборки изделия.

В текущем году ТРМЗ планирует изготовить 8 единиц новой продукции, в 2024 году - 36 единиц.

Справка: Тюменский РМЗ основан в 1978 году. Основное направление деятельности завода – производство продукции машиностроения для предприятий топливно-энергетического комплекса. Численность завода составляет около 750 человек, предприятие расположено на площади 15,5 га. Производственные цеха оснащены современным высокотехнологичным оборудованием с ЧПУ. Объем ежегодно поставляемой в организации системы «Транснефть» продукции составляет 25 тысяч единиц.


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Сегодня в 10:39, просмотров: 137, комментариев: 0
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