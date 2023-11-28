Названы победители RUSSIAN EVENT AWARDS 2023 из Тюменской области

Фестиваль искусств «Лето в Тобольском Кремле» одержал победу в финале 12-ой Международной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS 2023 в Нижнем Новгороде. Фестиваль проходил в Тобольске с 29 июня по 15 июля этого года.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев поблагодарил организаторов и участников масштабного проекта, отметив: «Такая награда ко многому обязывает. Сейчас к фестивалю будет повышенное внимание и это повод сделать его ещё привлекательней».

Кроме того, на церемонии чествования победителей премии награды заслужили еще восемь культурных событий, проходивших в Тюменской области.

Гран-при в номинации Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте до 100 000 человек получил народный праздник «Ялуторовская масленица», а II Упоровский гастрономический фестиваль «Картофан КРиММович» занял почетное 3 место.

Фестиваль национальных культур «Венок дружбы» в Ялуторовске заслужил 1 место среди Лучших этнокультурных событий.

Лучшим музейно-выставочный комплексом для проведения турсобытия стал музейный комплекс «Ялуторовский острог».

Ялуторовский фестиваль казачьей культуры «Батькина каша» занял 3 место в номинации Лучшая идея туристического события.

Среди Лучших событий в области гастрономического туризма в населенном пункте свыше 100 000 человек на 3 месте – гастрономический фестиваль «Пельменный съест» в Тобольске.

Также 3 место у проходившего в Тобольске фестиваля исторической реконструкции «Абалакское поле» в номинации Лучшее туристическое событие исторической направленности.

В рамках премии RUSSIAN EVENT AWARDS 2023 впервые была выделена специальная номинация от попечительского совета «Город событийного туризма». В числе пяти городов-победителей – Ялуторовск.