У 439 югорчан диагностировали коронавирус за минувшую неделю

В Югре за минувшую неделю, с 17 по 23 октября, зафиксировали 439 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба окружного правительства. Двумя неделями ранее было 218 заболевших за неделю. Таким образом, заболеваемость ковидом в ХМАО выросла в два раза за последние недели.

Новые случаи заражения зарегистрировали в 21 муниципалитете. Больше всего в Ханты-Мансийске - 143, Сургуте - 88, Нижневартовске - 65, Нягани - 30, Советском районе - 21. В других городах и районах зафиксировали от 1 до 19 новых заболевших за неделю.

У 432 пациентов на момент выявления наблюдались симптомы ОРВИ, еще у семерых диагностировали пневмонию.

Вылечились за прошлую неделю 176 человек, за весь период пандемии – 268 912 югорчан. Умерли от ковида за весь период 2 618 пациентов.