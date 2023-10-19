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В Тюменской области назвали победителей конкурса молодежных инициатив «Моя идея»

На молодежные инициативы в Тюменской области направят 795 тысяч рублей

В Тюменской области назвали победителей конкурса молодежных инициатив «Моя идея»
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области участники конкурса молодежных инициатив «Моя идея» получили 795 тысяч рублей на реализацию своих социальных проектов.

Организаторы конкурса приняли от инициативных молодых людей 43 заявки. Под руководством экспертов и наставников конкурсанты проработали свои идеи, приняли участие в «Батле идей», представив свои проекты.

В Тюмени, Ишиме и Тобольске прошла очная защита проектов. Поддержку на реализацию своей идеи получили 12 участников из Тюмени и Тюменского района, Тобольска, Ишима и Заводоуковска.

Тюменцы Алеся Никитина и Андрей Кулаков выиграли гранты в размере 100 тысяч рублей. Алеся представила проект «#МЫРИСУЕМ» – программу коррекции эмоциональной и коммуникативной сферы детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию и находятся в социально-опасном положении. Андрей проработал инициативу для семейных путешествий «В погоне за белым соболем».

Грант в размере 95 тысяч рублей на проект «Герои нашего времени» получила Екатерина Багаева из Тюменского района. Его участники снимут мини-фильмы о военных, ветеранах войны и волонтерах, а также проведут для них тематические вечера с песнями под гитару и чтением стихов.

Ирина Мустыгина, руководитель бренда «Моя территория», на площадках которого проходила защита проектов, отметила: «Благодаря конкурсу «Моя идея» молодые лидеры и сообщества Тюмени и юга Тюменской области могут заявить о своих социально значимых инициативах, которые затрагивают важные проблемы. Во второй волне конкурса 2023 года участники представили больше проектов гражданско-патриотической направленности».


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Сегодня в 10:53, просмотров: 106, комментариев: 0
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