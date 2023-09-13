Форум креативных предпринимателей пройдет в Тюмени с 1 по 8 октября

С 1 по 8 октября в Тюмени пройдет первый форум креативных предпринимателей «КПД». Он объединит сотни людей – от начинающих SMM-щиков до руководителей крупнейших тюменских промышленных предприятий, сообщают организаторы мероприятия, рассказали в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

Изобразительное искусство, музыка, мода и дизайн, декоративно-прикладное искусство и ремесла, кино и фотография, информационные технологии, литература, театр, архитектура – представителей этих и многих других сфер творческой деятельности приглашают к участию в КПД.

В рамках форума для представителей креативных индустрий состоятся десятки событий. Участников ждут лекции, сессии по защите проектов, дебаты, панельные дискуссии, мастер-классы, встречи с экспертами, экскурсии, творческие сессии и концерты. Организаторы предлагают участникам три варианта сотрудничества: эксперт образовательной программы, соорганизатор культурной программы и волонтёр.

Директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев рассказал о том, какие темы будут обсуждаться на форуме: «Будут затронуты сложные и важные темы для развития отрасли – от того, как работать с миллениалами и зумерами, строить производственные цепочки в мире креативных индустрий и находить инвестиции на реализацию идей до того, как интегрироваться в традиционные бизнесы, масштабироваться и делать из конкурентов партнеров».