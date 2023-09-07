В «тюменской матрешке» стали больше тратить на строительные материалы, мебель и бытовую технику

Жители ХМАО, ЯНАО и Тюменской области стали больше тратить денег на ремонтные работы, строительные и отделочные материалы, мебель и бытовую технику для обустройства нового жилья, в том числе с использованием кредитных средств. По мнению специалистов отделения Банка России по Тюменской области, это спровоцировано двукратным ростом объемов выдачи ипотечных кредитов в январе – июне 2023.

«В то же время во второй половине августа на фоне повышения ключевой ставки Банка России выросли ставки по кредитам для всех категорий заемщиков, а также ставки по краткосрочным депозитам. Это оказывает сдерживающее воздействие на кредитную активность, в первую очередь, в розничном сегменте», – подчеркнули в ведомстве.