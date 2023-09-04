В России вырос спрос на средства от похмелья

В России произошел всплеск продажи средств от похмелья более чем на 55%. Причем это связано не только с ростом потребления алкоголя в стране, но и с массовым выводом на рынок таких добавок, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании DSM.

«В сети «36,6» сообщили, что продажи антипохмельных добавок в январе − июне этого года в сети выросли на 274% год к году, до 49,9 тыс упаковок», − говорится в сообщении.

Больше всего россиян заинтересовал «Алкозинал», выведенный на рынок в 2022 году. На втором и третьем месте по популярности − «Алкодетокс» и «Антиполицай».