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В МВД опровергли запрет на установку видеорегистраторов на лобовых стеклах

МВД опровергло запрет на установку видеорегистраторов на лобовых стеклах автомобилей

В МВД опровергли запрет на установку видеорегистраторов на лобовых стеклах
Фото: ru.freepik.com

Сообщения о запрете на установку видеорегистраторов на лобовых стеклах автомобилей не соответствуют действительности. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Ряд СМИ и интернет-изданий ошибочно интерпретировали содержание постановления правительства Российской Федерации <...> В частности, в них утверждалось, что с 1 сентября введен полный запрет на установку видеорегистраторов и других гаджетов на лобовое стекло автомобилей и административная ответственность за их установку», – цитирует Волк «МВД Медиа».

По ее словам, «в части детализации видов нарушений обзорности» транспортных средств изменений не произошло. Согласно постановлению, эксплуатация машины запрещается в случае установки тех предметов на лобовое стекло, которые мешают обзорности. Видеорегистраторы под ограничения не подпадают.


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Сегодня в 10:50, просмотров: 103, комментариев: 0
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