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На трассе «Югра» внедорожник вылетел в кювет

Водитель Mitsubishi пострадал в ДТП на трассе «Югра»

На трассе «Югра» внедорожник вылетел в кювет
Фото: Госавтоинспекция Югры

В результате утреннего ДТП виновник происшествия получил травмы на 214 км автодороги «Югра».

«На участке «Талинка – Советский» Октябрьского района 47-летний водитель Mitsubishi, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего не справился с управлением и допустил съезд с дороги в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием автомобиля», – сообщили в Госавтоинспекции Югры.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали три человека.


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Сегодня в 10:12, просмотров: 62, комментариев: 0
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