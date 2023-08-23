В России цены на хлеб могут вырасти на 10%

Осенью цены на хлеб могут вырасти на 10% из-за выхода России из зерновой сделки и падения курса рубля. Об этом сообщило издание «Baza» со ссылкой на производителей из ряда регионов.

Так, представители компаний указали, что нестабильность цен на зерно во внешнем и внутреннем рынке привела к подорожанию закупок на 20%. Кроме того, на рост стоимости хлеба могут повлиять санкции и обвал рубля. «Из-за этих двух факторов обслуживание импортного оборудования уже подорожало на 50% — а именно им в основном и пользуются российские компании. Кроме того, производители предпочитают закупать зарубежный солод и добавки (считается, что они лучше отечественных), стоимость которых выросла до 30%. Вместе с этим из-за курса подорожали и упаковки», − говорится в сообщении.

Редакция siapress.ru направила запрос в СГМУП «Сургутский хлебозавод», чтобы определить ситуацию на местном производстве. Ответ будет опубликован позже.