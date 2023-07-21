16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,3846   EUR  100,6562  

Новости

Больше новостей
Где в Тюменской области жить лучше всего?
Комментировать
0
Пять ранее судимых югорчан получили разрешение на работу с детьми. Ваше отношение к этому...
Комментировать
0
Ваш основной источник новостной информации...
Комментировать
0
Планируете ли вы покупать автомобиль до конца этого года?
Комментировать
0
Планируете ли вы крупные покупки недвижимости до конца года?
Комментировать
0
Нужно ли организовать дежурство спасателей на местах несанкционированного купания в Сургуте?
Комментировать
0
Больше опросов

​Программу переселения людей из аварийного жилья в Тюменской области выполнят раньше срока

Программу переселения людей из аварийного жилья в Тюменской области завершат к концу 2023 года

​Программу переселения людей из аварийного жилья в Тюменской области выполнят раньше срока
Фото: admtyumen.ru

Программу переселения людей из аварийного жилья в Тюменской области завершат к концу 2023 года – на один год и восемь месяцев раньше запланированного срока. Об этом, подводя итоги рабочей поездки в Викуловский район, сообщил губернатор Александр Моор. Благодаря программе условия проживания улучшат свыше девять тысяч человек, их расселят с 145 тысяч квадратных метров.

Теперь правительство Тюменской области приступает к формированию аналогичной программы на следующие пять лет – в планах расселение более шести тысяч человек со 113 тысяч квадратных метров. По словам главы региона, для реализации этой дорогостоящей программы, чтобы сократить нагрузку на бюджет, будут привлекаться средства инвесторов.

В селе Викулово Александр Моор проверил ход строительства 47-квартирного дома трехэтажного дома, который будет готов к заселению к концу 2023 года. Дом предназначен для детей-сирот, переселенцев из аварийного жилья и стоящих на очереди малоимущих граждан.

В ходе рабочей поездки губернатор оценил результаты капитального ремонта поликлиники Викуловской районной больницы, реконструкция которой была проведена в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В поликлинике выполнена внутренняя отделка помещений, модернизированы системы водоснабжения и водоотведения. Александр Моор распорядился выделить 20 миллионов рублей из областного бюджета на оснащение поликлиники современным оборудованием.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:43, просмотров: 115, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Молодой мужчина погиб при возгорании бензовоза в Нягани 418
  2. 72 жителя Нефтеюганска страдают слабоумием 410
  3. ​Как сургутяне обсуждают с администрацией города изменения маршрутной сети автобусов // СТЕНОГРАММА 375
  4. Власти Югры пояснили свое решение о допуске осужденных к работе с детьми 369
  5. В Сургуте пройдет двухдневный городской турнир по волейболу 359
  6. ​Быть ли детскому саду в пойме Оби? 351
  7. Тысячи человек побывали в экоэтнодеревне в Нижневартовске 351
  8. ​Шахматисты из Египта и Замбии приехали на фестиваль в Ханты-Мансийск 342
  9. ​Придумывать и менять планы и стратегии – очень удобно. Куда легче, чем строить школы и детсады прямо сейчас 319
  10. Старые остановки Сургута заменят на новые в течение лета 312
  1. ​Павел Пархомович: «Мы впервые сталкиваемся с подобными явлениями, которые, на наш взгляд, носят признаки хейтерства» 2478
  2. Пять детсадов ХМАО признали лучшими в России 1362
  3. Россиян попросили воздержаться от поездок через Крымский мост из-за чрезвычайного происшествия 1345
  4. Югорчанин с игроманией украл полмиллиона у отчима проиграл их на ставках за вечер 1341
  5. Полвека назад в Сургуте… 1339
  6. ​Смутные сомнения 1310
  7. Сургутяне смогут больше воздействовать на свои управляющие компании через Госуслуги 1286
  8. ​Праздника не будет? День нефтяника и газовика в Сургуте отменили 1273
  9. Сургутянка забралась на крышу недостроенного здания и угрожает спрыгнуть 1235
  10. ​История с «домогательствами» в Сургуте гадкая, но надо готовиться – подобного будет только больше 1224
  1. ​В отношении сторонников Пригожина возбуждают уголовные дела 9457
  2. Покупай, не скупись // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5102
  3. В Сургутском районе в жару выпал огромный град // ФОТОФАКТ 4466
  4. На Югру надвигается непогода: град и шквалистый ветер 4200
  5. Как «Кинопоиск» возродил любовь к панк-року 4032
  6. Учитывая большие заслуги 3900
  7. Помогите спасти! 3630
  8. Глава Мегиона Олег Дейнека скончался 3334
  9. Умер Владимир Пидзамкив 2902
  10. ​Землю – людям 2558

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика