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Цены на газ в России вырастут на 8% в следующем году

Россиян предупредили о росте цен на газ в 2024 году

Цены на газ в России вырастут на 8% в следующем году
Фото: ru.freepik.com

В России в июле 2024 года газ станет дороже на 8%. Индексацию оптовых цен для всех потребителей утвердила ФАС, сообщает Агентство нефтегазовой информации «ANGI.RU».

«Также на 8% будут подняты оптовые цены на газ и с 1 июля 2025 года. Предыдущее повышение цен произошло 1 декабря 2022 года. Тогда индексация оптовых цен составила 8,5%. Следующее повышение планировалось через 1,5 года - с 1 июля 2024 года (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ оно могло составить 7% как с 1 июля 2024 года, так и с 1 июля 2025 года)», − говорится в сообщении.

Ранее в ФАС заявили, что изменение оптовых цен будет плановым и первым за полтора года. Полученные средства будут направлены на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей.


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Сегодня в 12:50, просмотров: 131, комментариев: 0
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