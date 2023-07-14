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Отдых в Турции подорожал до 70%, сообщили в Альянсе туристических агентств

Альянс туристических агентств: цены на отдых в Турции выросли до 70%

Отдых в Турции подорожал до 70%, сообщили в Альянсе туристических агентств
Фото: pixabay

Туры в Турцию подорожали для жителей России на 20-70%. Об этом сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова, пишут «Известия».

«Цены в Турцию выросли. <...> По сравнению с прошлым годом не так заметно, а по сравнению, например, с доковидным периодом и вот в COVID летали – да, заметно. Боюсь ошибиться, потому что опять вот где-то выросли на 70%, а где-то на 20%», – сказала Осипова.

Она добавила, что стоимость путевок зависит от сегмента размещения. По ее оценкам, рост стоимости туров мог произойти из-за инфляции, подорожания авиаперевозок, а также доллара и евро.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба совместно с Генеральной прокуратурой проверит российские авиакомпании и аэропорты на формирование перевозчиками цен на билеты. Контрольные мероприятия пройдут и в Югре.


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Сегодня в 16:46, просмотров: 139, комментариев: 0
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