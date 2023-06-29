В Тюмени установили памятник Сергею Корепанову

Памятник Сергею Евгеньевичу Корепанову, который на протяжении почти четверти века работал на посту председателя Тюменской областной Думы, поставили на Червишевском кладбище в Тюмени. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, жизнь Сергея Корепанова – учебник истории Тюменской области и России, каждая глава которого отражает важные этапы развития региона и страны.

Память выдающегося политического деятеля вместе с его родственниками почтили председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов, первый губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, Почетный гражданин Тюменской области Юрий Неелов, представители депутатского корпуса и региональных органов власти.

Выступая на торжественной церемонии открытия памятника губернатор сказал об огромной роли Сергея Корепанова в создании эффективного работающего регионального законодательного органа, в который входят депутаты от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, представители различных политических партий.

«Он и его сподвижники в свое время стали архитекторами системы взаимоотношений между Тюменской областью и северными автономными округами, которая эффективно действует и по сей день. Сегодня мы понимаем, насколько мудрыми и далеко глядящими в будущее были эти люди, – подчеркнул Александр Моор. – Мы навсегда запомним Сергея Евгеньевича Корепанова как талантливого и мудрого политика, сильного руководителя и настоящего патриота России».